МВД Украины призывает Раду принять закон о тотальной слежке за гражданами

МВД Украины призывает Верховную раду принять законопроект о тотальном видеонаблюдении и идентификации граждан по оцифрованному образу лица. Следить будут не только за людьми, но и автомобилями, различая из по цвету, номеру, марке и модели.

Законопроект зарегистрировали еще в феврале текущего года, но оставили без движения из-за критики. Но сегодня к нему вновь вернулись, а министр внутренних дел Игорь Клименко даже встретился с депутатами, чтобы объяснить, почему они обязаны проголосовать за нововведения.

К слову, камеры на улицах и автодорогах в Украине есть и сейчас, но, как указано в пояснительной записке к документу, они «фрагментарные и не системные». А вот принятие нового закона запустит создание настоящей системы «Всевидящее око».