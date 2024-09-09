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9 сентября, 12:32

МВД Украины призывает Раду принять закон о тотальной слежке за гражданами

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

МВД Украины призывает Верховную раду принять законопроект о тотальном видеонаблюдении и идентификации граждан по оцифрованному образу лица. Следить будут не только за людьми, но и автомобилями, различая из по цвету, номеру, марке и модели.

Законопроект зарегистрировали еще в феврале текущего года, но оставили без движения из-за критики. Но сегодня к нему вновь вернулись, а министр внутренних дел Игорь Клименко даже встретился с депутатами, чтобы объяснить, почему они обязаны проголосовать за нововведения.

К слову, камеры на улицах и автодорогах в Украине есть и сейчас, но, как указано в пояснительной записке к документу, они «фрагментарные и не системные». А вот принятие нового закона запустит создание настоящей системы «Всевидящее око».

«На примере работы Ситуационного центра МВД Украины были продемонстрированы практические возможности системы видеомониторинга для поддержания правопорядка, предупреждения и реагирования на административные и уголовные правонарушения», - говорится в сообщении МВД.

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Ранее на Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. В то же время свыше 25 тысяч украинцев поддержали петицию о снижении верхней планки мобилизационного возраста с 60 до 50 лет. Теперь инициативу обязан рассмотреть Владимир Зеленский.

Алексей Берковиц
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