Закон о легализации медицинского каннабиса вступил в силу на Украине
На Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Об этом объявил Минздрав Незалежной.
Теперь на Украине можно распространять каннабис в медицинских и промышленных целях, а также в интересах научной или научно-технической деятельности. Саму коноплю, а также смолу, экстракты и настойки на её основе убрали из списка особо опасных веществ — теперь их можно будет покупать в аптеках при наличии рецепта. Доля действующего психотропного вещества (ТГК) в такой продукции не должно быть выше 0,3%.
Правительство страны пока не утвердило правила выращивания мединского каннабиса, однако они уже разработаны. Делать это разрешат при условии использования сертифицированных семян и обеспечении круглосуточного наблюдения за рассадой, доступ к которому будет бесплатно иметь полиция.
Оборот препаратов с каннабисом будет регулироваться специальной электронной системой, запуск которой планируется осенью. Обычная же марихуана (рекреационный каннабис) по-прежнему запрещена в Незалежной.
Украина и в этом равняется на западных партнёров — Life.ru рассказывал о том, что в Германии с 1 апреля начал действовать аналогичный закон. Теперь в ФРГ можно курить травку в публичных местах, за исключением окрестностей детсадов, школ, детских и спортивных площадок и зон для пешеходов в дневное время. Также нужно будет убедиться, что рядом нет детей.
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