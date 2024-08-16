Закон о легализации медицинского каннабиса вступил в силу на Украине

На Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Об этом объявил Минздрав Незалежной.

Теперь на Украине можно распространять каннабис в медицинских и промышленных целях, а также в интересах научной или научно-технической деятельности. Саму коноплю, а также смолу, экстракты и настойки на её основе убрали из списка особо опасных веществ — теперь их можно будет покупать в аптеках при наличии рецепта. Доля действующего психотропного вещества (ТГК) в такой продукции не должно быть выше 0,3%.

Правительство страны пока не утвердило правила выращивания мединского каннабиса, однако они уже разработаны. Делать это разрешат при условии использования сертифицированных семян и обеспечении круглосуточного наблюдения за рассадой, доступ к которому будет бесплатно иметь полиция.

Оборот препаратов с каннабисом будет регулироваться специальной электронной системой, запуск которой планируется осенью. Обычная же марихуана (рекреационный каннабис) по-прежнему запрещена в Незалежной.