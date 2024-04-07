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7 апреля, 18:53

В доме у мэра французского города нашли 70 кг каннабиса

BFMTV: Дома у мэра французского города Аваллон Хабсауи нашли 70 кг каннабиса

70 килограммов каннабиса нашли у мэра французского города Аваллон. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Jamilah Habsaoui

70 килограммов каннабиса нашли у мэра французского города Аваллон. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Jamilah Habsaoui

Полицейские обнаружили 70 килограммов каннабиса в доме мэра французского города Аваллон, департамент Йонна, Джамили Хабсауи. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источник в жандармерии.

"По меньшей мере 70 килограммов каннабиса было обнаружено в воскресенье, 7 апреля, у мэра Аваллона в департаменте Йонна Джамили Хабсауи", — пишет телеканал.

По данным источника, запрещённые вещества были найдены в пристройке к дому мэра в рамках масштабной операции по борьбе с наркоторговлей, которая ранее началась в нескольких крупных городах Франции. Правоохранители также установили, что брат Хабсауи торговал наркотическими веществами.

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Ранее Life.ru писал, что облако дыма от пожара на каннабисном заводе накрыло Лос-Анджелес. Пять лучших спасателей города попали в больницу.

Евгения Мосс
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