В доме у мэра французского города нашли 70 кг каннабиса
BFMTV: Дома у мэра французского города Аваллон Хабсауи нашли 70 кг каннабиса
70 килограммов каннабиса нашли у мэра французского города Аваллон. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Jamilah Habsaoui
Полицейские обнаружили 70 килограммов каннабиса в доме мэра французского города Аваллон, департамент Йонна, Джамили Хабсауи. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источник в жандармерии.
"По меньшей мере 70 килограммов каннабиса было обнаружено в воскресенье, 7 апреля, у мэра Аваллона в департаменте Йонна Джамили Хабсауи", — пишет телеканал.
По данным источника, запрещённые вещества были найдены в пристройке к дому мэра в рамках масштабной операции по борьбе с наркоторговлей, которая ранее началась в нескольких крупных городах Франции. Правоохранители также установили, что брат Хабсауи торговал наркотическими веществами.
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