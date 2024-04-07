В доме у мэра французского города нашли 70 кг каннабиса

Полицейские обнаружили 70 килограммов каннабиса в доме мэра французского города Аваллон, департамент Йонна, Джамили Хабсауи. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источник в жандармерии.

"По меньшей мере 70 килограммов каннабиса было обнаружено в воскресенье, 7 апреля, у мэра Аваллона в департаменте Йонна Джамили Хабсауи", — пишет телеканал.

По данным источника, запрещённые вещества были найдены в пристройке к дому мэра в рамках масштабной операции по борьбе с наркоторговлей, которая ранее началась в нескольких крупных городах Франции. Правоохранители также установили, что брат Хабсауи торговал наркотическими веществами.