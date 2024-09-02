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1 сентября, 23:13

Зеленский рассмотрит петицию о снижении мобилизационного возраста на Украине

Свыше 25 тысяч украинцев поддержали петицию о снижении верхней планки мобилизационного возраста с 60 до 50 лет. Теперь инициативу обязан рассмотреть Владимир Зеленский.

Авторы документа потребовали не отправлять на фронт мужчин 50+ ради стабилизации экономического состояния в стране. Петиция была зарегистрирована 5 июля, почти за два месяца под ней накопилось 26 тысяч голосов.

Зеленский в 12-й раз продлил на Украине военное положение и мобилизацию
Зеленский в 12-й раз продлил на Украине военное положение и мобилизацию

А тем временем из-за ужесточения Зеленским правил призыва на службу на Украине начали формироваться силы антимобилизационного сопротивления. Участники движения организовали подпольную борьбу с ТЦК, нередко атакуя и бойцов ВСУ. Незадолго до этого в Одессе произошёл скандал с отправкой на фронт мужчин моложе 25 лет, которые по закону не должны попадать под призыв. Спасением от гибели за интересы Запада для тысяч граждан Незалежной остаётся либо бегство, либо космическая взятка.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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