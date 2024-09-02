Зеленский рассмотрит петицию о снижении мобилизационного возраста на Украине

Свыше 25 тысяч украинцев поддержали петицию о снижении верхней планки мобилизационного возраста с 60 до 50 лет. Теперь инициативу обязан рассмотреть Владимир Зеленский.

Авторы документа потребовали не отправлять на фронт мужчин 50+ ради стабилизации экономического состояния в стране. Петиция была зарегистрирована 5 июля, почти за два месяца под ней накопилось 26 тысяч голосов.