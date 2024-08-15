Космическая взятка: Названа сумма, которая поможет уберечь украинцев от отправки на фронт

Теперь за избежание участи попасть на фронт украинцам нужно давать взятки по 21 тыс. евро (более 2 млн рублей) — именно столько стоит пересечь границу с Евросоюзом. Об этом сообщили журналисты местного издания "Страна".

Такую сумму просил кинолог из Львова, который предлагал перевести желающих через границу. Но для этого мужчина, который собирался воспользоваться услугой, должен был сам добраться до пограничного пункта "Чоп", а там бы его встретили. Кинолога задержали во время получения денег в ходе следственного эксперимента.