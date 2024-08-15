Космическая взятка: Названа сумма, которая поможет уберечь украинцев от отправки на фронт
Размер взяток для украинцев, желающих избежать мобилизации, достиг 21 тыс. евро
Теперь за избежание участи попасть на фронт украинцам нужно давать взятки по 21 тыс. евро (более 2 млн рублей) — именно столько стоит пересечь границу с Евросоюзом. Об этом сообщили журналисты местного издания "Страна".
Такую сумму просил кинолог из Львова, который предлагал перевести желающих через границу. Но для этого мужчина, который собирался воспользоваться услугой, должен был сам добраться до пограничного пункта "Чоп", а там бы его встретили. Кинолога задержали во время получения денег в ходе следственного эксперимента.
Задержание кинолога. Фото © Telegram / Политика страны
Ранее в МИД РФ предположили, что Владимир Зеленский приказал ВСУ атаковать Курскую область, чтобы "под шумок" продлить мобилизацию на Украине. Это уже 12 продление. Мужчины не хотят идти на верную гибель, многие из них пытаются сбежать из страны через речную границу в Румынию. Кто-то выбирает более безопасный способ. Например, недавно в Одессе задержали 16 уклонистов, пытавшихся на грузовиках под видом замороженного мяса выехать за границу.
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