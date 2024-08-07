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Регион
7 августа, 11:34

"На мясорубку": Зеленский "под шумок" атаки на Курскую область продлил мобилизацию, заметила Захарова

Захарова: Зеленский атаковал Курскую область, "под шумок" продлив мобилизацию

Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Сергей Михайличенко

Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Сергей Михайличенко

Владимир Зеленский приказал ВСУ атаковать Курскую область, чтобы "под шумок" продлить мобилизацию на Украине. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию ещё на три месяца", — написала дипломат в телеграм-канале.

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Напомним, утром 6 августа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. Силы противника насчитывали до 300 человек, 11 танков и более 20 бронированных автомобилей. В результате продолжающихся обстрелов пострадало не менее 28 мирных жителей, в том числе минимум шесть детей. Президент РФ Владимир Путин начал совещание с Правительством с обсуждения ситуации в регионе.

Матвей Константинов
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