"На мясорубку": Зеленский "под шумок" атаки на Курскую область продлил мобилизацию, заметила Захарова

Владимир Зеленский приказал ВСУ атаковать Курскую область, чтобы "под шумок" продлить мобилизацию на Украине. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию ещё на три месяца", — написала дипломат в телеграм-канале.