Путин начал совещание с правительством с обсуждения событий в Курской области

Президент России Владимир Путин начал совещание с членами правительства с обсуждения событий в Курской области, где в районе госграницы продолжается операция по уничтожению украинских формирований.

"По итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича", — отметил российский лидер.