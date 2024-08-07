Путин начал совещание с правительством с обсуждения событий в Курской области
Президент Владимир Путин на совещании с членами Правительства 7 августа. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин начал совещание с членами правительства с обсуждения событий в Курской области, где в районе госграницы продолжается операция по уничтожению украинских формирований.
"По итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича", — отметил российский лидер.
В мероприятии, в частности, принимают участие отвечающий за строительство вице-премьер Марат Хуснуллин, министры промышленности и торговли Антон Алиханов, природных ресурсов и экологии Александр Козлов, экономического развития Максим Решетников, транспорта Роман Старовойт.
Напомним, что накануне, 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. В Минобороны сообщили, что группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. В результате обстрелов пострадало не менее 28 мирных жителей, в том числе минимум шесть детей. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.