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27 августа, 13:30

Киев решил купить российское оборудование, чтобы пережить суровую зиму

Министр энергетики Галущенко: Киев хочет купить два российских ядерных реактора

Украина планирует купить два изготовленных в России ядерных реактора ВВЭР-1000. Закупать их Киев собирается у Болгарии. Об этом заявил глава Минэнерго Незалежной Герман Галущенко в беседе с Politico.

Глава украинского ведомства признал, что эти планы подверглись резкой критике со стороны правящей партии, однако считает, что Украина отчаянно нуждается в атомной энергетике, чтобы пережить зиму, которая может стать самой тяжёлой в истории страны. Реакторы могут быть использованы для расширения Хмельницкой АЭС в западной части Незалежной и кабмин страны будет настаивать именно на этом решении, приводит издание слова министра.

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Напомним, на днях Галущенко заявил, что грядущая зима обещает быть ещё более сложной, чем предыдущая, и призвал украинцев готовиться к тяготам. Перед властями Незалежной, по его словам, стоит задача, которая выглядит нерешаемой: необходимо восстановить все объекты энергетики, получившие повреждения от российских ударов, при этом прикрыть их западными средствами ПВО. Также потребуется обеспечить локальную генерацию и распределение энергии, питающей критическую инфраструктуру страны.

Обложка ©

wikipedia.org / Александр Ситенький

Юрий Лысенко
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