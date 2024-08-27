Киев решил купить российское оборудование, чтобы пережить суровую зиму
Министр энергетики Галущенко: Киев хочет купить два российских ядерных реактора
Украина планирует купить два изготовленных в России ядерных реактора ВВЭР-1000. Закупать их Киев собирается у Болгарии. Об этом заявил глава Минэнерго Незалежной Герман Галущенко в беседе с Politico.
Глава украинского ведомства признал, что эти планы подверглись резкой критике со стороны правящей партии, однако считает, что Украина отчаянно нуждается в атомной энергетике, чтобы пережить зиму, которая может стать самой тяжёлой в истории страны. Реакторы могут быть использованы для расширения Хмельницкой АЭС в западной части Незалежной и кабмин страны будет настаивать именно на этом решении, приводит издание слова министра.
Напомним, на днях Галущенко заявил, что грядущая зима обещает быть ещё более сложной, чем предыдущая, и призвал украинцев готовиться к тяготам. Перед властями Незалежной, по его словам, стоит задача, которая выглядит нерешаемой: необходимо восстановить все объекты энергетики, получившие повреждения от российских ударов, при этом прикрыть их западными средствами ПВО. Также потребуется обеспечить локальную генерацию и распределение энергии, питающей критическую инфраструктуру страны.
wikipedia.org / Александр Ситенький