В ЕК предрекли катастрофу для Украины грядущей зимой
Еврокомиссар: Украина лишилась половины необходимых для зимы энергомощностей
Украина понесла серьёзные потери в сфере энергетики. Страна лишилась около девяти гигаватт мощностей генерации энергии, что примерно равно половине необходимого объёма для зимы. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в статье для британской газеты Financial Times.
"Это составляет половину потребностей Украины в электроэнергии зимой и эквивалентно пиковому потреблению электроэнергии Португалией — страной с населением более десяти миллионов человек", — подчеркнула она.
По мнению еврокоммисара, предотвратить надвигающуюся катастрофу можно лишь в том случае, если страны Запада помогут Украине починить повреждённые объекты. Кроме того, Незалежной понадобятся децентрализованные генераторы и фотоэлектрические системы. Определённые изменения также следует внести в вопрос экспорта электроэнергии, отметила Симсон.
Напомним, ситуация в энергетической сфере Украины ухудшается с каждым днём. К настоящему моменту в стране введены вечерние лимиты потребления электричества с 18:00 до 00:00. Множество энергетических объектов повреждено, часть из них без возможности восстановления. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов. При этом член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко не так давно предупредил, что Киев не сможет отремонтировать все повреждённые объекты энергетики до наступления зимы.
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