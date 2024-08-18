В ЕК предрекли катастрофу для Украины грядущей зимой

Украина понесла серьёзные потери в сфере энергетики. Страна лишилась около девяти гигаватт мощностей генерации энергии, что примерно равно половине необходимого объёма для зимы. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в статье для британской газеты Financial Times.

"Это составляет половину потребностей Украины в электроэнергии зимой и эквивалентно пиковому потреблению электроэнергии Португалией — страной с населением более десяти миллионов человек", — подчеркнула она.