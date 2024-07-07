Названо три условия для тотального краха энергетики Украины зимой
Эксперт Корольчук: Энергосистема Украины может не выдержать зимних морозов
Энергетическая система Украины может не выдержать сильных холодов, что грозит критическими ситуациями. С неблагоприятным прогнозом в интервью украинским СМИ выступил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
По его словам, на грядущую зиму у украинцев есть несколько сценариев. Так, если получится восстановить 3 ГВт генерации и обеспечить стабильную работу восьми или девяти блоков АЭС, а также при условии отсутствия сильных холодов свет будут отключать на 12 часов в сутки. При плохом сценарии, предполагающем восстановление до 2 ГВт генерации, обеспечение работы шести или семи блоков АЭС и сильные холода, вся энергосистема может упасть, считает Корольчук.
В Киеве обеспокоены, что электричества не хватит на качественную работу системы теплоснабжения. Верхние этажи домов могут и вовсе остаться без тепла. Гражданам советуют подыскивать жильё в сельской местности.
Напомним, ситуация в энергетической сфере Украины ухудшается с каждым днём. К настоящему моменту в стране введены вечерние лимиты потребления электричества с 18:00 до 00:00. Множество энергетических объектов повреждено, часть из них без возможности восстановления. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов.
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