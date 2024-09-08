Женщина из ВСУ записала ужасающее видео после зверского избиения комбатом-насильником в казарме
Украинский комбат разбил бровь военнослужащей за отказ от секса с ним
Украинская военнослужащая записала ужасающее видео, на котором рассказала, что командир её батальона Игорь Шишкин, услышав её негативный ответ на предложение заняться с ним сексом, поставил ей фингал под глазом и рассёк бровь.
Военнослужащая рассказывает, как её пытался изнасиловать комбат. Видео © X / SVTV News
По словам женщины, похотливый комбат набросился на неё, а, когда понял, что ему ничего не светит, в ход пошли кулаки. Мужчина несколько раз ударил военнослужащую в лицо, из-за чего у неё остался фингал, ссадина на лбу и рассечённая бровь, которую пришлось зашивать медикам.
«Вот так меня бомбили. Так мы служим в А-49-53. Комбат — Шишкин Игорь Александрович. Просто нет слов», — подытожила украинка.
Ещё сложнее устроены отношения высшего военного состава и бойцов на фронте. Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что командованию украинской армии нет никакого дела до мобилизованных, которых они бросают на произвол судьбы прямо на боевых позициях. С его слов, подразделению из еле живых солдат без еды и воды приказали сидеть в окопах, которые затем атаковали ВС РФ.
X / SVTV News