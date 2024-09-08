Женщина из ВСУ записала ужасающее видео после зверского избиения комбатом-насильником в казарме

Украинская военнослужащая записала ужасающее видео, на котором рассказала, что командир её батальона Игорь Шишкин, услышав её негативный ответ на предложение заняться с ним сексом, поставил ей фингал под глазом и рассёк бровь.

Военнослужащая рассказывает, как её пытался изнасиловать комбат. Видео © X / SVTV News

По словам женщины, похотливый комбат набросился на неё, а, когда понял, что ему ничего не светит, в ход пошли кулаки. Мужчина несколько раз ударил военнослужащую в лицо, из-за чего у неё остался фингал, ссадина на лбу и рассечённая бровь, которую пришлось зашивать медикам.

«Вот так меня бомбили. Так мы служим в А-49-53. Комбат — Шишкин Игорь Александрович. Просто нет слов», — подытожила украинка.