Как звезда «Фантастических тварей» Александр Кузнецов предал ради карьеры в Голливуде отца и Россию Сыгравший в англосаксонском хите «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» российский актёр Александр Кузнецов после начала СВО сбежал в Европу. Он поддерживает Украину, Навального** и не общается с поддержавшим Россию отцом. Как он живёт? 26 августа, 21:15 Актёр Кузнецов выступает против России. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян, © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Marek

Позиция Александра Кузнецова

32-летний актёр Александр Кузнецов осудил спецоперацию в первые её дни. Судя по своим социальным сетям, он сразу бросился получать визу Великобритании, а пока её ждал, коротал время в Париже и Нью-Йорке. Впрочем, в прошлогоднем интервью иноагенту Юрию Дудю* артист озвучил другую версию.

— Уехал в начале марта, потом вернулся доделать начатые фильмы. Опять уехал. Опять вернулся восстановить личные документы. Затем началась мобилизация, и я окончательно уехал. Подделал документ, что снимаюсь у Сарика Андреасяна в Армении. Мол, играю какого-то Ивана. Подготовил бумажку с левой печатью. На границе пограничник, который, видимо, выполнял функции военкома, сказал, что я не могу выехать за границу, так как пришла повестка. Я потянулся за бумажкой. Но пограничник такой: «Всё, не хочу тратить на тебя время», — явно приврал Кузнецов.

Сейчас он живёт в Лондоне, где снимает за 800 фунтов стерлингов в месяц полквартиры. Вторую половину занимает сосед. То есть, по сути, Александр Кузнецов переехал в коммуналку. Зато теперь критикует Россию.

— Я не принимал решение поддерживать Украину. Я принимал решение, как сделать это публично, как сжечь мосты с Россией, — заявлял Кузнецов.

В «запрещённограме» он постит фотографии экстремиста Алексея Навального** и жовто-блакитных стягов, утверждает, что у России нет государства, есть только организованная преступность.











Как Кузнецов предал отца и Россию

— Я не просто русский, поддерживающий Украину. Моя мама — коренная украинка, мой отец — коренной русский. Мой папа поддерживает Россию и хотел даже пойти добровольцем, но его не взяли из-за здоровья. Моя мама в шоке. Они не вместе. Часть моей семьи воюет за ВСУ. С отцом из-за этого не общался с 24 февраля 2022 года, — признаётся Александр Кузнецов.

Изучая биографию артиста, не очень-то веришь этим его словам. Кажется, он флюгер и будет придерживаться той позиции, которая ему в данный момент выгодна.

Александр Кузнецов. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Кузнецов родился под Одессой, вырос в Севастополе. Это историческая Россия, где население веками было русскоязычным и пророссийским. В 16 лет он поехал в Москву поступать в Театральное училище имени Щепкина — не поступил. Пришлось возвращаться на Украину и учиться на конферансье в Киевской эстрадно-цирковой академии. Через три года Кузнецов вновь попытал счастья в Москве. На этот раз удачно. Он поступил на режиссёрский факультет ГИТИСа и бесплатно проучился там пять лет по программе «Россотрудничества». Наша страна ему (как иностранцу) выделила квоту, которая включала место в учебной группе, повышенную стипендию и комнату в общежитии.

Когда Крым возвратился в Россию, Александр Кузнецов вроде бы окончательно решил стать русским и даже получил российское гражданство. Его карьера сразу пошла по нарастающей. Один из его преподавателей в ГИТИСе Дмитрий Крымов пригласил поиграть в популярном спектакле. Потом последовали роли в таких кинопроектах, как экранизация «Бесов», байопик «Лермонтов», артхаус «Кислота», блокбастеры «Скиф» и «Сердце Пармы», сериалы «Химера», «Содержанки», «Бихэппи» и «Ненастье».

Александр Кузнецов в роли Хельмута Вайса в фильме «Фантастические твари». Фото © Telegram / SHOT

В начале двадцатых годов Александру Кузнецову вновь крупно повезло. Россия отправила его как многообещающего молодого артиста на ирландский кинофестиваль Subtitle. Там он понравился кастинг-директору «Гарри Поттера» Фионе Уир. Она как раз искала славянина в новую картину о волшебной вселенной. Лента «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» в итоге вышла неудачной. Но Кузнецов в ней сыграл заметную роль Хельмута Вайса — одного из двенадцати первых волшебников-мракоборцев магического Конгресса.

Возможно, именно съёмки в британо-американском фильме подтолкнули Кузнецова к предательству России. Прямо сейчас он снимается в небольшой роли в голливудском фильме «Главы государств». Российских проектов у него в работе больше нет. Возвращаться он не собирается.

Что у актёра Александра Кузнецова осталось в России

Кроме отца и отцовской севастопольской квартиры у Александра Кузнецова в России только заброшенное ИП в сфере видеопродакшена и невыплаченные налоги на 222 тысячи рублей.

Сестра артиста, 18-летняя Ксения Кузнецова, судя по соцсетям, могла бросить учёбу в московском вузе РУДН и переехать в Тбилиси. После начала СВО девушка выкладывает посты на мове. Недавно она ездила с братом и матерью в Стамбул. Отца рядом, естественно, не было.

Мать артиста, Алёна Николаевна Кузнецова, раньше жила в Москве. Сейчас, похоже, тоже уехала из нашей страны.

В Москве актёр Александр Кузнецов жил по съёмным квартирам: в сталинке возле Курчатовского института, в высотке бизнес-класса на Профсоюзной и в конструктивистском доме у площади Евразии на Киевской.

Александр Кузнецов с матерью и сестрой в Стамбуле сделали семейную татуировку. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _aleksandrkuznetsov

* Внесён в перечень иноагентов ** Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму

Почему актёр критикует Россию? 0 Что сниматься в фильмах на Западе Возможно, это его принципиальная позиция Я не знаю какого-то Кузнецова, мне нет до него дела

Авторы Пётр Егоров