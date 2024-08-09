Почему певец Николай Трубач сбежал из России и стал Миколой Забытый в России певец Николай Трубач неожиданно объявился на фестивале Лаймы Вайкуле. Там он запел и заговорил по-украински, а давшую ему славу и деньги Россию теперь называет "дурдомом". Life.ru выяснил, какие у его семьи были истинные причины бежать из Москвы. 8 августа, 21:11 Николай Трубач теперь зовётся Миколой и ненавидит Россию. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laima_vaikule_official

Как Трубач воскрес на фестивале у Вайкуле

На прошедшем в Латвии "фестивале русофобов" Лаймы Вайкуле — Laima RendezVous Jūrmala — выступил некогда популярный в России артист — Николай Трубач. Организаторы его представили как украинского исполнителя Миколу, на сцене он пел свои свежие песни, написанные на украинском, в том числе спел дуэтом с хозяйкой мероприятия песню про "каву цікаву" ("кофе интересный". — Прим. Life.ru).

Комментарии журналистам Трубач тоже пытался давать на, очевидно, уже хорошо забытой им мове. Уроженец Николаевской области тщательно вспоминая/подбирая слова, целых шесть минут рассказывал, как он гордится родной нацией, её свободолюбием и европейскостью. После "российского дурдома", дескать, ему на Украине самое оно.

"Ми пили каву цікаву", — украинцы в соцсетях массово восторгаются новой песней Николая Трубача и спрашивают её в формате mp3. Возможно, это хитрая уловка продюсера музыканта, работающая на раскрутку его нового украиноязычного альбома. Видео © Life.ru

— Я уехал из России, потому что мне надоело жить в дурдоме. Это настоящий дурдом! Многие творческие деятели уехали. Мы люди свободолюбивые. Так и должно быть, — заявлял музыкант ещё до своей поездки в Юрмалу.

Кто помогает Трубачу после его бегства из России

В том же интервью украинским журналистам, данном по итогам фестиваля Вайкуле, музыкант сообщил, что отныне пишет песни исключительно на украинском, их уже набрался целый альбом и с ними в Незалежной Трубач планирует выходить в тираж при помощи одного из местных медиамагнатов Анатолия Евтухова.

Евтухов — выходец с Днепропетровщины, своё состояние он сколотил на ретрансляции на Украине популярных российских FM-радиостанций (уже почившего "Хит-FM", "Русского радио" и "Шансона").

Анатолий Евтухов на фоне Офиса президента Украины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / magicradio

Забавно, что его связи с Россией могут оказаться даже глубже — в своё время на его малой родине поговаривали, что первые большие деньги будущий король украинского радиовещания сделал ещё в лихих 90-х. Зарабатывал на том, что скупал за бесценок у работников местных предприятий выданную им в качестве зарплаты выпускаемую продукцию — кухонную металлическую посуду — и продавал её на рынках в зажиточной Москве, за что якобы даже получил прозвище Толик-кастрюля.

Сегодня, как и другие крупные игроки медиарынка Украины, Евтухов ярко демонстрирует свою приверженность европейским ценностям и патриотизм — на его страницах в соцсетях можно видеть ролики с каверами на бандеровские песни в исполнении нацистов с автоматами. Этот же подход к новой реальности горячо поддерживается и в его медиаимперии. Впрочем, сейчас это общий тренд — многие современные украинские политики и бизнесмены, будучи пламенными борцами с Москвой, начинали с того, что ездили в российскую столицу как на работу — за деньгами, опытом и связями.

По словам Трубача, бизнесмен вплотную занялся продюсированием музыканта и в последнее время активно ротирует его песни в эфирах своих радиостанций. Возможно, воскрешение основательно забытого певца на фестивале Вайкуле — тоже дело рук Евтухова.

Среди всех участников фестиваля Вайкуле Трубачу место нашлось лишь с краю. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laima_vaikule_official

Почему Трубач исчез с российской сцены

В России Николай Харьковец (это настоящая фамилия Трубача) исчез из ротации ещё в нулевых. Это случилось неожиданно — по сути, на пике славы. После этого поклонники его творчества иногда могли сходить на выступления артиста в небольших клубах и ресторанах, изредка он появлялся в эфирах московских радиостанций, где давал интервью и что-то играл вживую.

Позже стала известна причина ухода Трубача с большой сцены: однажды во время гастролей певец серьёзно заболел — подхватил двустороннюю пневмонию. Из-за того что лечением артист занимался спустя рукава — между выступлениями, — она привела к тяжёлым осложнениям. В какой-то момент речь шла даже об удалении одного из лёгких. Как следствие, певец потерял голос и в течение долгого времени реабилитации заново учился говорить. В итоге Трубач, по его собственным словам, пересмотрел планы на жизнь и отказался от шоу-бизнеса в пользу своего здоровья и семьи.

С началом СВО музыкант собрал пожитки и уехал в Испанию. Там он жил первое время своей эмиграции, чтобы после 32 лет, проведённых в "дурдоме" в Москве, "привести в порядок душу". Спустя 4 месяца семья перебралась в Лондон. За это время Трубач в России практически не появлялся: побывал на свадьбе дочери и осенью 2022 года приезжал на похороны своего партнёра по песням "Голубая луна" и "Щелкунчик" Бориса Моисеева. Артист так спешил, что даже не стал заниматься решением целого ряда серьёзных проблем, которые у него накопились незадолго до бегства из России.

Николай Трубач и его супруга Елена Виршубская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolaytrubach_i_ko

Как жена Трубача оставила в Москве долги на десятки миллионов

В недавних интервью Трубач заявляет, будто из России он уехал по политическим мотивам — дескать, как можно жить в стране, в которой "запретили петь "Голубую луну" (знаменитый хит, спетый в дуэте Николаем Трубачом и Борисом Моисеевым в 1997 году). После бегства артист жёстко отказался от выступлений на территории России и Белоруссии.

— Когда уезжал из России, мне устроили на границе допрос на 40 минут. Если бы я решил вернуться назад, начались бы более длительные допросы, — откровенничал Трубач с одним из изданий.

Впрочем, похоже, в этих словах может быть определённая доля лукавства. Допрос на границе вполне мог состояться не столько из-за взглядов артиста, сколько из-за многомиллионных долгов его жены — Елены Виршубской. На данный момент на сайте ФССП можно увидеть три ведущихся в отношении неё исполнительных производства на общую сумму чуть менее 20 млн рублей.

Микола Трубач якобы доволен новой жизнью. Фото © showbiz.novyny.live

И это уже не весь долг — часть его была погашена квартирой Николая Трубача, располагавшейся в шаге от Кутузовского проспекта, — трёшка площадью 72 квадрата находилась в одной из пятиэтажек на улице Студенческой.

Скандал с долгами Виршубской случился буквально за полгода до начала СВО. 55-летняя главный редактор одного из российских телеканалов регулярно брала взаймы у коллег по работе, своего руководства и даже соседей по дому. Каждый раз это были суммы от одного до нескольких десятков миллионов рублей.

Расплачиваться с кредиторами женщина не спешила, но зато пересела в новенький оформленный на мужа чёрный мерседес с красивыми пятью семёрками в номере. Как рассказывали сами пострадавшие, на вопрос о сроках возврата долга Виршубская хамила и угрожала самоубийством — мол, тогда вообще ничего не получите.

В итоге заёмщицу сначала попросили с работы, а позже на неё посыпались судебные иски. О похождениях супруги Трубач якобы узнал последним — когда скандал вылился в публичное поле. Из квартиры супругов выселили по суду, и она ушла с молотка для оплаты части задолженности. Виршубская пыталась её спасти с помощью знакомой, якобы которой она это жильё задолжала. Обе подали соответствующий иск, но дело проиграли.

На сайте ФССП три исполнительных производства, датированные 2019, 2020 и 2022 годом. Фото © fssp.gov.ru

Остальная часть долга, судя по данным службы судебных приставов, — всё ещё не выплачена. Похоже, уже и не будет, ведь Трубач с семьёй уехали из России — по политическим мотивам. Для пострадавших ситуацию осложняет и то, что оба супруга, прожив 32 года в Москве, так и остались гражданами Украины и российских паспортов не получали. Как, кстати, и некоторые их родственники, сейчас проживающие в Липецкой области.

Почему Трубач теперь критикует Россию? 0 Потому что жена наделала здесь долгов, они сюда уже не вернутся Он всегда так относился к России, просто тут зарабатывал Я не знаю какого-то Трубача, мне нет до него дела

Авторы Евгений Кузнецов