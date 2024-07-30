Как Лайма Вайкуле на фестивале в Юрмале сэкономила на Пугачёвой и разозлила украинцев В Юрмале завершился фестиваль Вайкуле Laima RendezVous Jūrmala. На выступление Пугачёвой денег не хватило, поэтому пели музыканты 80-х, трансгендер с Евровидения, беглые российские и украинские звёзды. Последние возмущались, что пришлось делить сцену с москалями. 29 июля, 21:25 Лайма Вайкуле. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин, © Shutterstock / FOTODOM / Anna Jurkovska, © Freepik

Как проходил фестиваль Вайкуле

"Кормилица СССР" Лайма Вайкуле вновь собрала "фестиваль русофобов" — Laima RendezVous Jūrmala — мероприятие имени себя, которое проходит в латвийской Юрмале. Снова со скандалом: ряд украинских исполнителей отказались приехать в Латвию из-за того, что на одной сцене вместе с ними должны были петь бывшие российские звёзды.

Как и все предыдущие годы, фестиваль называется международным. Организаторы обещали, что в этом году участие в нём должны принять 45 артистов из 14 стран. Действительно, на сцене зала "Дзинтари" появились глубокие пенсионеры британской сцены Londonbeat, а также победитель последнего Евровидения — 24-летняя "небинарная персона" Nemo. Это швейцарский рэпер и певец, играющий на скрипке, фортепиано и ударных, Немо Меттлер, выступавший на конкурсе в женской одежде.

Остальные участники — выступавшие под самыми разными флагами, но поддерживающие западные ценности русскоязычные выходцы из постсоветских республик. При этом костяком мероприятия, как и все предыдущие годы, снова оказались украинцы и беглые россияне.

Хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле и его участники. В правом нижнем углу три темнокожих артиста из Londonbeat. Их слава закончилась ещё в 90-х. Странно, что места для швейцарца Nemo, выступавшего в нарядных юбках, здесь не нашлось. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laima_vailkule_official

Несмотря на то что последние горячо поддерживают Украину, а многие из них ещё и донатят ВСУ, для украинцев даже они всё равно остаются врагами. В СМИ и соцсетях Незалежной поднялась волна возмущения: мол, как можно петь на одной сцене с москалями. Ряд украинских исполнителей публично заявлял о своём решении не приезжать к Вайкуле.

Кто из беглых звёзд поехал к Вайкуле

В этом году "хороших русских" на фестивале представляли российские иноагенты: друг Вайкуле, назначенный ею хедлайнером фестиваля, Андрей Макаревич*, группа "Би-2", Максим Покровский*, оперная певица Мария Максакова*.

Все они прятали своё происхождение: на афишах Макаревич* и "Би-2" были представлены как музыканты из Израиля. Покровский* — певец из США, а Максакова — украинка.

Стоимость билетов на одно мероприятие в рамках фестиваля колебалась в пределах 50–250 евро в зависимости от места в зале. Фото © Ticketstore.lv

На мероприятии также появился бывший российский артист Николай Трубач, который, как и оперная певица, позиционировал себя как украинца и на сцене с Вайкуле пел песни на украинском языке.

Трубач, 32 года проживший в Москве и сделавший здесь карьеру, в последние годы на широкой сцене не появлялся, пел по клубам, иногда его звали на музыкальные радиостанции. После начала СВО артист уехал из страны и с тех пор всё происходящее здесь называет дурдомом. Похоже, в Россию с тех пор он приезжал лишь однажды — осенью 2022 года на похороны своего партнёра по песням "Голубая Луна" и "Щелкунчик" Бориса Моисеева.

Как Вайкуле сэкономила на Пугачёвой

На фестивале была и Алла Пугачёва. 75-летняя Примадонна появилась в концертном зале в коротких шортиках. Камеры выхватили её в тот момент, когда традиционно плясавшая под украинским флагом Верка Сердючка неожиданно посмотрела в зал и с удивлением заявила: "Боже! Алла Борисовна, здравствуйте!" Андрей Данилко (настоящее имя Сердючки) поклонился ей в пояс, а после этого, как писали украинские СМИ, снял свой знаменитый колпак со звездой и подарил российской коллеге.

В прошлом году Вайкуле могла похвастаться совместными фотками с Пугачёвой. А в этом году её инстаграм** молчит. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / laima_vaikule_official

Очевидно, это было не спонтанное решение артиста-трансвестита, а идея самого организатора мероприятия — Лаймы Вайкуле.

Примадонна не выступала. В 2023 году чета Галкина* – Пугачёвой хотя бы с места спела "Листья жёлтые". Но в этом году выходить на сцену они не собирались — якобы запросили за выступление 400 тысяч евро на двоих, которые Вайкуле вряд ли бы отбила на билетах.

Математика проста: фестиваль рассчитан на три дня, в этом году билеты на каждый из трёх концертов продавались в диапазоне от 50 до 250 евро. В зале "Дзинтари" 2410 посадочных мест. При средней цене билета в 150 евро выручка за каждый день составляет чуть больше 360 тыс. евро. Или около миллиона евро за весь фестиваль. Отсюда следует вычесть стоимость аренды зала и гонорары исполнителям. Выплатить более трети всей выручки за пару песен Пугачёвой, конечно, накладно.

Выступление Верки Сердючки в Латвии на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле Laima RendezVous Jūrmala'24. Видео © Telegram / Люди Z

Как Вайкуле негласно зарабатывает в России

Лайма Вайкуле, ещё с 90-х имевшая многомиллионный бизнес в России, продолжает зарабатывать в стране, которую яро ненавидит, несмотря на все заявления, что якобы с российскими партнёрами её дорожки разошлись.

В своё время бывшая звезда советской эстрады у себя в Латвии организовала косметический бизнес. Называется он Laimalux. Его филиал — "Лайма-люкс рус" — в виде совместного предприятия вскоре появился в России, а теперь, судя по налоговой отчётности, даёт львиную долю всей прибыли.

Два года прошло с момента объявления о выходе Вайкуле из бизнеса в России, а в ЕГРЮЛ до сих пор вторым владельцем СП числится её латвийская компания. Фото © Spark-interfax.ru

Учредители российского бизнеса Вайкуле — её латвийская фирма Laimalukss SIA и российский бизнесмен Шираз Мамедов. В августе 2022 года на официальном сайте компании появилась информация, что латвийская компания Laimalukss Latvia якобы полностью вышла из российского бизнеса и передала все активы Мамедову. Однако до сих пор, то есть уже два года, в ЕГРЮЛ указано, что Мамедову в СП принадлежит 51% компании, а Вайкуле — 49%.

За прошлый год фирма выручила около 300 млн рублей, однако чистую прибыль бухгалтерия компании показала просто смешную — всего четыре тысячи.

* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. ** Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Фото © ТАСС / Михаил Александров Нужно ли прикрыть бизнес Вайкуле в России? 0 Конечно, ведь прибыль уходит за границу Если платит налоги и оставляет прибыль в России, пусть работает Я не слежу за жизнью Вайкуле, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов