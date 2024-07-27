Пугачёва попала на видео в Юрмале, и скрюченной старушкой она больше не выглядит

Российская певица Алла Пугачёва вновь попала в объективы видеокамер во время своего пребывания в Юрмале. Как передаёт телеграм-канал "Светский хроник", опубликовавший видеозапись с места событий, теперь она "выглядит потрясающе".

Пугачёва приехала в Юрмалу к Вайкуле. Видео © Telegram / Светский хроник

В посте говорится о том, что 75-летняя деятельница эстрады приехала к своей коллеге по цеху 70-летней Лайме Вайкуле. Судя по предоставленным кадрам, теперь она не выглядит как "скрючившаяся старушка", которой её обозвали некоторые пользователи Сети после предыдущего видео.

Кстати, в ролике также можно увидеть потолстевшего певца и лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича*, который признан в РФ иноагентом. Про саму же Пугачёву автор канала сообщил, что она "выглядит потрясающе", а также подчеркнул, что решил закрыть комментарии под опубликованным постом.

Пару недель назад Life.ru писал, что видео прогулки Пугачёвой по Юрмале стало очень популярным в Сети. Причём состояние некогда популярной певицы шокировало многих, а комментаторы тогда даже назвали Примадонну "скрючившейся старушкой".