Годы берут своё: Пользователи не узнали скрюченную Пугачёву в Юрмале, её состояние шокировало весь Интернет

Уехавшую из России Аллу Пугачёву заметили в Латвии. В Сети завирусилось видео её прогулки по Юрмале. Причём состояние некогда популярной певицы шокировало многих.

Пугачёву заметили на прогулке в Юрмале с подросшим сыном Гарри. Видео © Telegram / Светский хроник

На кадрах артистка гуляет по залитым солнцем улицам с заметно подросшим сыном Гарри. Мальчик почти перерос свою 75-летнюю мать. Комментаторы назвали Примадонну "скрючившейся старушкой", отметив она больше похожа на бабушку подростка, но никак не мать. Вместе с семейством заметили мужчину, который их сопровождал.