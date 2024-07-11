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11 июля, 11:37
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Годы берут своё: Пользователи не узнали скрюченную Пугачёву в Юрмале, её состояние шокировало весь Интернет

Пугачёву заметили на прогулке в Юрмале с подросшим сыном Гарри

Уехавшую из России Аллу Пугачёву заметили в Латвии. В Сети завирусилось видео её прогулки по Юрмале. Причём состояние некогда популярной певицы шокировало многих.

Пугачёву заметили на прогулке в Юрмале с подросшим сыном Гарри. Видео © Telegram / Светский хроник

На кадрах артистка гуляет по залитым солнцем улицам с заметно подросшим сыном Гарри. Мальчик почти перерос свою 75-летнюю мать. Комментаторы назвали Примадонну "скрючившейся старушкой", отметив она больше похожа на бабушку подростка, но никак не мать. Вместе с семейством заметили мужчину, который их сопровождал.

Красовский не по-джентльменски ответил Пугачёвой на "слёзы" по Киеву, напомнив о её возрасте
Красовский не по-джентльменски ответил Пугачёвой на "слёзы" по Киеву, напомнив о её возрасте

Ранее депутат Госдумы от партии "Родина" Алексей Журавлёв направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать Пугачёву иноагентом. Поводом стало её скандальное заявление о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве "Охматдет". К слову, после русофобского поста, артистке ответила официальный представитель МИД Мария Захарова, осадив её в той же манере.

Обложка ©

Telegram / Светский хроник

Александра Мышляева
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