Годы берут своё: Пользователи не узнали скрюченную Пугачёву в Юрмале, её состояние шокировало весь Интернет
Пугачёву заметили на прогулке в Юрмале с подросшим сыном Гарри
Уехавшую из России Аллу Пугачёву заметили в Латвии. В Сети завирусилось видео её прогулки по Юрмале. Причём состояние некогда популярной певицы шокировало многих.
Пугачёву заметили на прогулке в Юрмале с подросшим сыном Гарри. Видео © Telegram / Светский хроник
На кадрах артистка гуляет по залитым солнцем улицам с заметно подросшим сыном Гарри. Мальчик почти перерос свою 75-летнюю мать. Комментаторы назвали Примадонну "скрючившейся старушкой", отметив она больше похожа на бабушку подростка, но никак не мать. Вместе с семейством заметили мужчину, который их сопровождал.
Ранее депутат Госдумы от партии "Родина" Алексей Журавлёв направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать Пугачёву иноагентом. Поводом стало её скандальное заявление о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве "Охматдет". К слову, после русофобского поста, артистке ответила официальный представитель МИД Мария Захарова, осадив её в той же манере.
Telegram / Светский хроник