Терпение лопнуло: Пугачёва пересекла красную линию, и за неё, похоже, возьмутся по-серьёзному
Депутат Журавлёв пригрозил Пугачёвой 5-летним сроком за дискредитацию ВС РФ
Пугачёва пересекла красную линию, и за неё, похоже, взялись по-серьёзному. Обложка © Андрей Епихин / ТАСС
Депутат Госдумы от партии "Родина" Алексей Журавлёв направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать певицу Аллу Пугачёву иноагентом. Поводом стал её пост в соцсети Instagram* о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве "Охматдет". По словам парламентария, одним лишь иноагентством примадонна не отделается — он будет требовать, чтобы посты Пугачёвой исследовали на предмет наличия признаков дискредитации ВС РФ.
"Следующий шаг — исследование её постов на предмет присутствия в них дискредитации Российской армии, именно этим, насколько понимаю, и займутся сейчас правоохранительные органы. Это уже уголовная статья, которая предполагает тюремный срок до пяти лет", — проанонсировал он в беседе с РИА "Новости".
Ранее Life.ru сообщал, что Алла Пугачёва прокомментировала повреждения на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве. Певица написала, что "Бог терпелив, но всему есть предел". Депутат Госдумы Сергей Колунов напомнил артистке, что она долгие годы закрывала глаза на обстрелы Донбасса, а сейчас не замечает ежедневные атаки ВСУ в приграничных городах России. После официальный представитель российского МИД Мария Захарова интеллигентно осадила Пугачёву, ответив ей остроумной пословицей. А журналист Антон Красовский достаточно жёстко ответил сбежавшей из России артистке Пугачёвой после её заявления об ударе по киевской больнице.
* Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.