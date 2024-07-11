Терпение лопнуло: Пугачёва пересекла красную линию, и за неё, похоже, возьмутся по-серьёзному

Депутат Госдумы от партии "Родина" Алексей Журавлёв направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать певицу Аллу Пугачёву иноагентом. Поводом стал её пост в соцсети Instagram* о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве "Охматдет". По словам парламентария, одним лишь иноагентством примадонна не отделается — он будет требовать, чтобы посты Пугачёвой исследовали на предмет наличия признаков дискредитации ВС РФ.

"Следующий шаг — исследование её постов на предмет присутствия в них дискредитации Российской армии, именно этим, насколько понимаю, и займутся сейчас правоохранительные органы. Это уже уголовная статья, которая предполагает тюремный срок до пяти лет", — проанонсировал он в беседе с РИА "Новости".