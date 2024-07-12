Врач объяснил, из-за чего Пугачёву "скрючило" в Юрмале
Врач Умнов: У Пугачёвой могут быть коксартроз и остеохондроз
Недавнее видео певицы Аллы Пугачёвой из Латвии шокировало её былых поклонников. На кадрах Примадонна была сгорблена и едва поспевала за детьми. Какие недуги могли сказаться на внешнем виде певицы, Life.ru узнал у преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова.
"Учитывая возраст Пугачёвой, она выглядит весьма неплохо. Ничего шаркающего я не увидел. Да, движения замедленные, и она не поспевает за сыном, возможно, слегка прихрамывает. На мой взгляд, у неё возможен коксартроз. Пугачёва слегка сгорбленная — возможен остеохондроз шейного отдела позвоночника", — отметил хирург.
Пугачёву заметили на прогулке в Юрмале с подросшим сыном Гарри. Видео © Telegram / Светский хроник
Тем временем на родине уже просят признать Пугачёву иноагентом. Поводом стало её скандальное заявление о попадании ракеты в детскую больницу "Охматдет" в Киеве. К слову, после русофобского поста артистке ответила официальный представитель МИД Мария Захарова, осадив её в той же манере.
Telegram / Светский хроник