Зеленский обвинил главу МИД Польши во всех смертных грехах
Onet: Между Зеленским и главой МИД Польши Сикорским произошла ссора
Зеленский на встрече с делегациями из Литвы и Польши. Обложка © Telegram Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский на встрече с главой МИД Польши Радославом Сикорским в Киеве довёл разговор до стадии конфликта. По словам участников встречи, он общался в «неподходящем стиле», передаёт польский портал Onet.
На встрече Зеленский решил затронуть все острые и конфликтные темы. Так, он обвинил Варшаву в том, что она не поддерживает вступление Украины в Евросоюз. В ответ на это Сикорский напомнил, что Польше потребовалось для вступления в альянс десять лет. Установленные Киевом сроки он назвал нереалистичными.
Конечно, не удалось избежать и темы СВО. Зеленский упрекнул Сикорского, что Варшава отправляет слишком мало военной техники на Украину. Также он заявил, что Польша должна сбивать ракеты и дроны в небе над Незалежной. Однако такие действия без решения НАТО делать запрещено, напомнил глава МИД Польши.
Припомнил Зеленский и Волынскую резню ХХ века, заявив, что Польша не должна «раздувать» из этого события масштабную трагедию. Сикорский продолжил настаивать на эксгумации тел жертв для перезахоронения.
Свидетелем произошедшего стал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Напомним, что решение вопроса по Волынской резне является одним из условий для вступления Украины в ЕС. В Польше поставили довольно жесткое условие: необходимо провести эксгумацию тел жертв этого события. Без перезахоронения Украина не получит одобрения Варшавы. Киев изъявлял желание вступить в альянс с 2009 года.