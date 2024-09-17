Зеленский обвинил главу МИД Польши во всех смертных грехах

Владимир Зеленский на встрече с главой МИД Польши Радославом Сикорским в Киеве довёл разговор до стадии конфликта. По словам участников встречи, он общался в «неподходящем стиле», передаёт польский портал Onet.

На встрече Зеленский решил затронуть все острые и конфликтные темы. Так, он обвинил Варшаву в том, что она не поддерживает вступление Украины в Евросоюз. В ответ на это Сикорский напомнил, что Польше потребовалось для вступления в альянс десять лет. Установленные Киевом сроки он назвал нереалистичными.

Конечно, не удалось избежать и темы СВО. Зеленский упрекнул Сикорского, что Варшава отправляет слишком мало военной техники на Украину. Также он заявил, что Польша должна сбивать ракеты и дроны в небе над Незалежной. Однако такие действия без решения НАТО делать запрещено, напомнил глава МИД Польши.

Припомнил Зеленский и Волынскую резню ХХ века, заявив, что Польша не должна «раздувать» из этого события масштабную трагедию. Сикорский продолжил настаивать на эксгумации тел жертв для перезахоронения.