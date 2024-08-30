В Польше поставили категоричное условия для принятия Украины в ЕС

Украина может рассчитывать на вступление в Евросоюз только после эксгумации жертв Волынской резни. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в комментарии изданию Do rzeczy.

«Неприемлемо такое отношение к Волынскому вопросу. Без эксгумации и памяти наших жертв не может быть и речи о хорошем будущем. Это не дело истории, это дело о заживлении раны, которая есть сегодня. <...> Без согласия на поминовение польских жертв Волыни не будет поддержки Варшавы для вступления Украины в Евросоюз», — добавил он, отметив, что сделал данное заявление не как вице-премьер и министр, а как депутат польского сейма.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о намерении Киева не препятствовать польским коллегам в эксгумации тел жертв Волынской резни. Однако вместе с тем украинский министр, призвал «увековечить память украинцев», намекая на недавний снос в Варшаве памятника бойцам ОУН-УПА*. Позднее заявление представителя МИД Украины прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он посчитал слова главы дипведомства некорректными.

«Пан вице-премьер не открыл Америку. Украина не станет членом Евросоюза без польского согласия», — подтвердил Туск, пояснив, что Украина не сможет стать частью Евросоюза, не научившись уважительному отношению к политической и исторической культуре.

Напомним, что в 1943 году украинские националисты организовали массовые убийства поляков в Волыни. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в июля заявил, что Украина не сможет стать членом Евросоюза (ЕС), пока не решится проблема Волынской резни. В 2016 году парламент страны признал произошедшее в Волыни геноцидом.