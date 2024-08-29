«Объявить персоной нон грата!» В Польше поставили на место Кулебу после его слов о Волынской резне

Главу МИД Украины Дмитрия Кулебу нужно объявить персоной нон грата после его слов о Волынской резне. С таким призывом выступил депутат польского парламента Януш Ковальский.

Ранее Кулеба отметил, что Киев принял решение не препятствовать польским коллегам в эксгумации тел жертв Волынской резни. Вместе с тем украинский министр, намекая на недавний снос в Варшаве памятника бойцам ОУН-УПА*, призвал «увековечить память украинцев».

«Этого политика нужно объявить персоной нон грата в Польше. Он должен немедленно покинуть нашу страну!» — написал депутат в соцсети X.

Ковальский также счёл заявление Кулебы ревизионистским.

Напомним, что в 1943 году украинские националисты организовали массовые убийства поляков в Волыни. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет стать членом Евросоюза (ЕС), пока не решится проблема Волынской резни. В 2016 году парламент Польши признал произошедшее в Волыни.