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25 августа, 10:33

Дуда заявил об «огромных проблемах» в отношениях между Польшей и Украиной

В отношениях между Польшей и Украиной существуют «огромные проблемы», несмотря на регулярные контакты на высшем уровне. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в прямом эфире YouTube-каналу Zero в поезде по пути из Киева.

«Иногда, несмотря на телефонные разговоры с Владимиром Зеленским, не удаётся сразу решить проблему. <…> Я вижу волю к тому, чтобы польско-украинские отношения стали как можно лучше, но я также вижу в глазах [украинских коллег], что некоторые вопросы представляют собой огромную проблему», — пояснил Дуда.

Наибольшее количество разногласий, по его мнению, вызывает неконтролируемый ввоз украинских продуктов в страны ЕС. Он также уверен, что Брюссель не станет принимать участие в решении данной проблемы, оставив это Варшаве. Напомним, беспошлинный ввоз из Киева в страны Евросоюза, который в мае продлили до 2025 года, ранее вызвал бурю протестов среди аграриев в странах Европы.

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Проукраинская экономическая политика ЕС сильно ударила по местным фермерам, которые вот уже несколько месяцев устраивали массовые акции протеста, блокируя КПП на границе с Незалежной. От бессилия сельхозработники даже обращались за помощью к Владимиру Путину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / TomaszKudala

Мария Любицкая
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