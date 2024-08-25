Дуда заявил об «огромных проблемах» в отношениях между Польшей и Украиной

В отношениях между Польшей и Украиной существуют «огромные проблемы», несмотря на регулярные контакты на высшем уровне. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в прямом эфире YouTube-каналу Zero в поезде по пути из Киева.

«Иногда, несмотря на телефонные разговоры с Владимиром Зеленским, не удаётся сразу решить проблему. <…> Я вижу волю к тому, чтобы польско-украинские отношения стали как можно лучше, но я также вижу в глазах [украинских коллег], что некоторые вопросы представляют собой огромную проблему», — пояснил Дуда.