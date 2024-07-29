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29 июля, 19:40

Польша захотела участвовать в деле между Россией и Украиной о геноциде

Польша подала заявку в суд ООН на участие в тяжбе о геноциде между РФ и Украиной

Польша направила Международному суду ООН заявку на вступление в тяжбу между Россией и Украиной по обвинениям в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Об этом говорится в судебном пресс-релизе.

"Польша имеет юридический интерес в надлежащем применении конвенции другими государствами. <...> Польша понимает, что не может передавать оружие или оказывать другую помощь государству, совершающему геноцид. Поэтому обвинения в геноциде в адрес Украины одновременно затрагивают правовое положение Польши как государства, оказывающего широкий спектр помощи Украине, в том числе её восточным регионам, начиная с 2014 года", указано в документе.

Устав Международного суда ООН предусматривает возможность вступить в разбирательства для стран, которые изначально в деле не участвовали. Эта процедура действует при возникновении вопросов в толковании конвенции, если подавшее суду заявку государство является её участником.

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Украина направила иск в рамках Конвенции о геноциде Международному суду ООН ещё 26 февраля 2022 года, как только было объявлено о начале СВО. В рамках этого документа Киев утверждает, что в ДНР проводился геноцид, и обвиняет в нём Москву.

Ранее Life.ru рассказывал о прозвучавшем из Польши заявлении о вопросе Волынской резни. По словам главы МО Польши, Украине можно не рассчитывать на вступление в ЕС, пока эта историческая тема не будет решена окончательно. Польский Сейм признал Волынскую резню геноцидом в 2016 году.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marcin-linfernum

Юрий Лысенко
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