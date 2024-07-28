В Молдавии сочли почвой для закона о России идею объявить послевоенный голод геноцидом

Инициативу правящей партии Молдавии "Действие и солидарность" объявить голод в стране в послевоенные 1946–1947 годы геноцидом осудил оппозиционный политик Илан Шор. Он раскритиковал спикера парламента Игоря Гросу за непонимание важных процессов.

"Гросу, наверное, думал, что страна, пережившая чудовищную войну, сразу же начнёт свою новую историю с того, что каждому её гражданину будет легко и весело. Но так не бывает. Послевоенный голод — чёрная страница в истории страны. Но она сумела быстро её перевернуть", — написал Шор в "Телеграме".

Политик объяснил, что спекулировать на данной теме спустя 80 лет — это цинизм и попытка закрыть людям глаза на нынешние беды. Илан Шор добавил, что спикеру парламента стоит ознакомиться с историей послевоенного периода вместо того, чтобы выдвигать провокационные инициативы.

"Сейчас ПДС готовит почву, чтобы принять закон о коллаборации с Россией и официально назвать голод 1946–1947 годов геноцидом. Коллаборация для ПДС — любая поездка в Москву. То есть гагаузы, получающие помощь для своего региона, официально будут объявлены предателями и преступниками. Так называемая партия власти ничего полезного не сделала для своего народа", — добавил Шор.