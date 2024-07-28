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28 июля, 10:15

Спикер Парламента Молдавии призвал признать голод середины XX века геноцидом

Парламент Молдавии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Парламент Молдавии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

В Молдавии могут признать голод 1946–1947 годов геноцидом, подобным голодомору. Об этом в эфире телеканала TVR Moldova заявил спикер парламента Игорь Гросу. По его словам, депутаты уже ведут соответствующую дискуссию.

"У нас есть такая дискуссия и есть мнения, что недостаточно иметь только осуждающую декларацию и чтить эти трагические события, но нужно выйти с такой инициативой", — сказал политик.

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Ранее Life.ru узнал у молдавского оппозиционера Илона Шора, как спасти его страну от краха. По словам политика, Кишинёв должен вступить во все альянсы постсоветского пространства вроде ЕврАзЭС и Союзного государства. Он призвал молдаван на референдуме выступить против "зла", которое им насаживают.

Матвей Константинов
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