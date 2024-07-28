Спикер Парламента Молдавии призвал признать голод середины XX века геноцидом

В Молдавии могут признать голод 1946–1947 годов геноцидом, подобным голодомору. Об этом в эфире телеканала TVR Moldova заявил спикер парламента Игорь Гросу. По его словам, депутаты уже ведут соответствующую дискуссию.

"У нас есть такая дискуссия и есть мнения, что недостаточно иметь только осуждающую декларацию и чтить эти трагические события, но нужно выйти с такой инициативой", — сказал политик.