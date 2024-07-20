"Не играйте с огнём": Экс-премьер Молдавии призвал не втягивать страну в украинский конфликт
Экс-премьер Кику: Молдавия превратилась в логистический хаб для военных лайнеров
Ион Кику. Обложка © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU
Молдавия превратилась в логистический хаб для военных самолётов. Об этом в эфире телеканала Rlive заявил бывший премьер республики Ион Кику.
Он усомнился в том, что эти военные лайнеры перевозят лишь гуманитарные грузы для Украины. Политик подчеркнул, что его как гражданина Молдавии и как родителя сильно беспокоит сложившаяся ситуация. В связи с этим Кику призвал Кишинёв "не играть с огнём".
"Призываю всех: не играйте с огнём. Не надо втягивать нашу страну в опасные игры", — сказал экс-премьер Молдавии.
Ранее сообщалось, что президента Молдавии Майю Санду уличили в подготовке к войне. Как отметил бывший глава республики Игорь Додон, об этом говорят постоянные совместные учения с военными НАТО, а также предоставление молдавских аэропортов для американских самолётов.