"Не играйте с огнём": Экс-премьер Молдавии призвал не втягивать страну в украинский конфликт

Молдавия превратилась в логистический хаб для военных самолётов. Об этом в эфире телеканала Rlive заявил бывший премьер республики Ион Кику.

Он усомнился в том, что эти военные лайнеры перевозят лишь гуманитарные грузы для Украины. Политик подчеркнул, что его как гражданина Молдавии и как родителя сильно беспокоит сложившаяся ситуация. В связи с этим Кику призвал Кишинёв "не играть с огнём".

"Призываю всех: не играйте с огнём. Не надо втягивать нашу страну в опасные игры", — сказал экс-премьер Молдавии.