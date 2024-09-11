Лавров выступит 28 сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 сентября выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, которая открылась накануне. Об этом журналистам сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Российскую делегацию возглавляет Лавров, его выступление в рамках недели высокого уровня Генассамблеи, которая пройдёт с 24 по 30 сентября, намечено на 28 сентября», — сказала она в ходе брифинга.

Кроме того, Лавров примет участие в ряде мероприятий, в том числе по линии БРИКС и «Группы двадцати». Также у главы МИД РФ по традиции запланирована серия двусторонних контактов, в том числе беседа с генсеком ООН Антониу Гутерришем.