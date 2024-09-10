В Кремле объяснили, почему Путин пропустит заседание Генассамблеи ООН в США
Песков: Путин не посетит ГА ООН, так как США — не лучшая страна для поездок
Президент России Владимир Путин не собирается посещать заседание 79-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) в Нью-Йорке, которое стартует 10 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Он не ездит последние годы. Потом всё-таки сейчас США — это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства как страны — штаб-квартиры ООН», — приводит РИА «Новости» слова официального представителя Кремля.
Песков резюмировал, что США — сейчас не самое лучшее направление для поездок.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин утвердил состав делегации на Генассамблее ООН в сентябре. Её возглавит глава МИД России Сергей Лавров. Также глава государства утвердил девять кандидатур в состав делегации и поручил МИД выбрать советников, экспертов и техперсонал, которые будут сопровождать представительство РФ.
Life.ru