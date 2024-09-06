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6 сентября, 10:46

Песков: Для Путина главное — забота о россиянах, а не дела США

Песков: Дела США не на верхних строчках в повестке дня Путина

Для президента РФ Владимира Путина главное — забота о гражданах страны, поэтому дела США не находятся на верхних строчках повестки дня российского лидера. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, что имел в виду Путин, когда на пленарной сессии ВЭФ с иронией заявил, что поддерживает Камалу Харрис после того, как действующий лидер Штатов Джо Байден вышел из президентской гонки.

«Модератор задала Путину вопрос, Путин ответил на этот вопрос. Безусловно, американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента, все-таки для него главное — это наша страна, наши люди, наши граждане и забота о них», — сказал Песков.

«Как это расценить»: Заявление Путина о поддержке Харрис поставило Трампа в тупик
«Как это расценить»: Заявление Путина о поддержке Харрис поставило Трампа в тупик

Напомним, 5 сентября Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, выразил надежду, что Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в США не станет ужесточать санкционную политику против России. Глава государства также отметил её заразительный смех, который свидетельствует о том, что у Харрис всё хорошо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после слов Путина призвал всех влюбиться в заразительный смех Харрис, а физиогномист в разговоре с Life.ru раскрыл секрет вице-президента США.

В Белом доме неадекватно отреагировали на ироничные комментарии Путина о выборах в США
В Белом доме неадекватно отреагировали на ироничные комментарии Путина о выборах в США
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Life.ru

Иван Косицын
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