Песков: Для Путина главное — забота о россиянах, а не дела США

Для президента РФ Владимира Путина главное — забота о гражданах страны, поэтому дела США не находятся на верхних строчках повестки дня российского лидера. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, что имел в виду Путин, когда на пленарной сессии ВЭФ с иронией заявил, что поддерживает Камалу Харрис после того, как действующий лидер Штатов Джо Байден вышел из президентской гонки.