В Белом доме неадекватно отреагировали на ироничные комментарии Путина о выборах в США

Вашингтонской администрации не понравились ироничные комментарии президента России Владимира Путина о грядущих в США выборах главы государства. Более того, американские чиновники умудрились усмотреть в словах лидера РФ «попытки вмешательства в выборы».

«Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединённых Штатов, — это американский народ. И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал [в них] вмешиваться», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.