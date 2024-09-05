В Белом доме неадекватно отреагировали на ироничные комментарии Путина о выборах в США
Белому дому не понравились комментарии Путина о грядущих выборах президента США
Вашингтонской администрации не понравились ироничные комментарии президента России Владимира Путина о грядущих в США выборах главы государства. Более того, американские чиновники умудрились усмотреть в словах лидера РФ «попытки вмешательства в выборы».
«Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединённых Штатов, — это американский народ. И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал [в них] вмешиваться», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Напомним, 5 сентября Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), выразил надежду, что Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в США не станет ужесточать санкционную политику против России. Глава государства также отметил её заразительный смех, который свидетельствует о том, что у Харрис всё хорошо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после слов Путина призвал всех влюбиться в заразительный смех Харрис, а физиогномист в разговоре с Life.ru раскрыл секрет вице-президента США.
Выборы президента США пройдут в начале ноября. Вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис официально стала кандидатом на должность главы Белого дома от демократов. Своим напарником на предстоящих выборах политик выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Республиканскую партию будет представлять экс-президент США Дональд Трамп.
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