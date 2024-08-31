Путин утвердил состав делегации на Генассамблее ООН, её возглавит Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, следует из указа президента Владимира Путина. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также глава государства утвердил девять кандидатур в состав делегации и поручил МИД выбрать советников, экспертов и технического персонала, которые будут сопровождать представительство РФ.