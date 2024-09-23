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22 сентября, 21:11

Байден ответил на вопрос об ударах американскими ракетами вглубь России

Байден заявил, что не разрешал Украине удары вглубь России американским оружием

Американский лидер Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Smith Photographer

Американский лидер Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Smith Photographer

Американский лидер Джо Байден заявил, что не дал Киеву разрешения бить ракетами США вглубь российской территории.

«Нет», — сообщил он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава МИД Италии Таяни: Рим не может поддержать удары ВСУ вглубь России
Глава МИД Италии Таяни: Рим не может поддержать удары ВСУ вглубь России

Тема снятия запрета для ВСУ на удары западным оружием вглубь России активно обсуждается с начала сентября. Несмотря на громкие заявления США о том, что Белый дом не поддерживает такие атаки, там допускают снятие этого запрета. Это подтвердил и президент США Джо Байден. Многие страны поддержали Киев в стремлении добиться одобрения ударов по России, в числе которых Канада. Германия, тем временем, выступила против. Президент России Владимир Путин заявил, что использование ВСУ такого вооружения приравняется к прямому участию НАТО в конфликте. По словам главы государства, Киев не способен совершать подобные удары самостоятельно, а значит – нажимать кнопки будут военные альянса.

Кирилл Сосновских
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