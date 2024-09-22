Глава МИД Италии Таяни: Рим не может поддержать удары ВСУ вглубь России

Рим не может одобрить решение наносить удары по территории России дальнобойным западным оружием. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антони Таяни.

«В рамках девятого пакета военной помощи [Украине] мы направляем систему ПВО Samp-T, но мы не можем одобрить, чтобы Киев бомбардировал Москву», — указал дипломат в интервью газете Corriere della Sera .

По словам Таяни, принятая Европарламентом (ЕП) резолюция по указанному вопросу не имеет юридической силы. Итальянский министр также добавил, что Венгрию нельзя лишать прав председателя в Евросоюзе (ЕС) только из-за того, что правительство этой страны не согласно с позицией по конфликту на Украине.