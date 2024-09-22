Глава МИД Италии Таяни: Рим не может поддержать удары ВСУ вглубь России
Рим не может одобрить решение наносить удары по территории России дальнобойным западным оружием. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антони Таяни.
«В рамках девятого пакета военной помощи [Украине] мы направляем систему ПВО Samp-T, но мы не можем одобрить, чтобы Киев бомбардировал Москву», — указал дипломат в интервью газете Corriere della Sera.
По словам Таяни, принятая Европарламентом (ЕП) резолюция по указанному вопросу не имеет юридической силы. Итальянский министр также добавил, что Венгрию нельзя лишать прав председателя в Евросоюзе (ЕС) только из-за того, что правительство этой страны не согласно с позицией по конфликту на Украине.
Напомним, что 20 сентября ЕП голосовал за резолюцию, которая призывает ЕС снять с Киева ограничения на удары вглубь России оружием Запада. Предложение поддержали 425 депутатов, против выступил 131 голосовавший, воздержались 63. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что принятая ЕП резолюция подтвердила приверженность европейских стран к курсу на агрессивную русофобию и повышает вероятность угрозы ядерной эскалации.
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