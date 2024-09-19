Принятая Европарламентом резолюция о снятии запрета на удары западным оружием по России подтвердила приверженность Европы курсу на агрессивную русофобию и повышает вероятность угрозы ядерной конфронтации. Об этом в личном телеграм-канале заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Слабоумие и отвага» — девиз нового состава Европарламента? На первой же сессии евродепутаты призвали отменить ограничения на удары ВСУ вглубь России западным оружием. Принятая резолюция Европарламента подтверждает преемственность курса на агрессивную русофобию и направлена на разжигание Третьей мировой войны, а также повышение риска ядерного конфликта», — написал он.

Парламентарий посоветовал новому составу Европарламента внимательнее вникать как в политическую позицию Москвы по этому вопросу, которая заключается в том, что атаки дальнобойным вооружением по РФ будут означать прямое участие НАТО в конфликте, так и задуматься над тем, к какой катастрофе могут привести их призывы.

Объяснить такое поведение можно только одним образом: евродепутаты действительно хотят превратить Европы в театр глобальной войны. В ином случае это оголтелый популизм с нотками шизофрении, суровый и незамедлительный отряд на который не следует лишь по той причине, что резолюции ЕП имеют рекомендательный характер и выполнять их необязательно, констатировал Слуцкий.