На Европарламент возложили вину за превентивный ответ Путина из-за вопиющей резолюции Эксперт Хаминский считает, что резолюция ЕП расширит рамки украинского конфликта 20 сентября, 10:01 Евросоюз. Обложка © ТАСС / Zuma

Враждебный шаг Европарламента (ЕП) приведёт к эскалации за рамками украинского конфликта. Таким мнением поделился с Life.ru специалист по международному праву, юрист Александр Хаминский, комментируя принятую ЕП резолюцию, призывающую страны Евросоюза снять ограничения на дальность использования ракет, переданных ВСУ.

Европарламент не является органом, принимающим решения по вопросам безопасности стран-участниц и поставок вооружений в третьи страны. Для этих целей существуют военно-политические блоки, в том числе НАТО. Именно этим блоком администрируются системы управления тактическим и стратегическим оружием, включая стоящие на вооружении реактивные системы залпового огня (РСЗО). Александр Хаминский специалист по международному праву, юрист

Эксперт напомнил, что Украина до начала 2022 года не имела на вооружении западных РСЗО. Сам факт поставки в ВСУ реактивных ракет и снарядов не означает, что украинские военные могут самостоятельно их использовать для военных операций, пояснил он. По его словам, основная проблема связана с управлением ракетой после её пуска. Для этого используются целые группировки спутников, которые задают цель и осуществляют коррекцию траектории полёта. Таким образом, нет никакой разницы в том, военнослужащий какой страны нажимает «красную» кнопку, подчеркнул собеседник Life.ru.

Он отметил, что запуск ракет вглубь российской территории будет означать задействование вооружённых сил НАТО против Российской Федерации. Эксперт также напомнил, что президент России Владимир Путин недвусмысленно дал понять, что подобные безответственные заявления Запада приведут к тому, что наша страна будет готова предпринять превентивные меры по защите своей территории от внешних угроз.

«Интересно, что главы европейских государств и США со всей серьёзностью отнеслись к предостережению российского лидера. Однако депутаты, выслуживаясь перед своими спонсорами и не неся за это никакой ответственности, продолжают нагнетать обстановку», — заключил Хаминский.