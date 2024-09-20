«‎Он знает»: МИД не стал объяснять «несущему чушь» генсеку НАТО последствия ударов по России Захарова: Столтенберг знает, к чему приведут заявления НАТО о красных линиях 20 сентября, 08:03 Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / АР

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прекрасно понимает, к чему могут привести удары вглубь России западным дальнобойным оружием, однако он совершенно не самостоятелен в вопросах ведения политики, поэтому готов нести «любую чушь». Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Такое, на мой взгляд, может заявить человек абсолютно несамостоятельный, на которого давят до такой степени, что он произносит любую чушь. <…> И Столтенберг, и те, кто ему подобное писал, не могут не осознавать, к чему могут привести подобные заявления», — пояснила она на брифинге.

По её словам, Столтенберг ведёт себя безответственно, транслируя подобные вещи от лица Североатлантического альянса и не пытаясь просчитать последствия таких заявлений.

Напомним, Запад активно обсуждает с Украиной тему ударов по территории РФ дальнобойным оружием. Президент России Владимир Путин заявил, что использование ВСУ такого вооружения приравняется к прямому участию НАТО в конфликте. По словам главы государства, Киев не способен совершать подобные удары самостоятельно, а значит – нажимать кнопки будут военные альянса. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Запад не станет частью украинского конфликта, если Киеву будет разрешено бить вглубь России иностранным оружием.

Авторы Татьяна Миссуми