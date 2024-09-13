Канада одобрила снятие запрета на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь России

Канада поддерживает Украину в плане снятия запрета на использование дальнобойного оружия против России. Об этом заявил премьер страны Джастин Трюдо. По его словам, канадское правительство и его союзники чётко обозначили свою позицию, заявив, что в конфликте должна победить Незалежная.

«Да, Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия для предотвращения и воспрепятствования дальнейшей способности России разрушать украинскую гражданскую инфраструктуру и, главным образом, убивать невинных мирных жителей в этой несправедливой войне», — сказал политик.