Канада одобрила снятие запрета на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь России
Трюдо: Канада поддерживает снятие запрета на применения дальнобойного оружия ВСУ
Канада поддерживает Украину в плане снятия запрета на использование дальнобойного оружия против России. Об этом заявил премьер страны Джастин Трюдо. По его словам, канадское правительство и его союзники чётко обозначили свою позицию, заявив, что в конфликте должна победить Незалежная.
«Да, Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия для предотвращения и воспрепятствования дальнейшей способности России разрушать украинскую гражданскую инфраструктуру и, главным образом, убивать невинных мирных жителей в этой несправедливой войне», — сказал политик.
Ранее, президент России Владимир Путин предупредил о серьёзных последствиях, которые могут появиться после применения западного дальнобойного оружия против России со стороны ВСУ. Российский лидер отметил, что использование высокоточного оружия большой дальности, производимого на Западе, подразумевает прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине.
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