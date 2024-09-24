Байден на Генассамблее ООН пошутил, что выглядит на 40 лет

81-летний Джо Байден завершил своё последнее выступление в Генассамблее ООН в качестве президента США. Американский лидер не упустил шанса повторить с трибуны свою любимую шутку о возрасте.

«Я видел, как выдающимся образом изменяется история. Меня избрали сенатором США в 1972 году. Я знаю, что я выгляжу на 40 лет. Я знаю», — заявил Байден и растянулся в улыбке.