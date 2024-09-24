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24 сентября, 15:42

Байден на Генассамблее ООН пошутил, что выглядит на 40 лет

81-летний Джо Байден завершил своё последнее выступление в Генассамблее ООН в качестве президента США. Американский лидер не упустил шанса повторить с трибуны свою любимую шутку о возрасте.

«Я видел, как выдающимся образом изменяется история. Меня избрали сенатором США в 1972 году. Я знаю, что я выгляжу на 40 лет. Я знаю», — заявил Байден и растянулся в улыбке.

"Мне всего 41": Байден снова попал впросак — на этот раз забыл свой возраст
"Мне всего 41": Байден снова попал впросак — на этот раз забыл свой возраст

Также в ходе выступления он подчеркнул, что США должны прекратить эру войны, которая началась после атаки террористов на здания Всемирного торгового центра и Пентагона 11 сентября 2001 года. Байден напомнил, что во время его президентства американский военный контингент покинул Афганистан, и это «было трудное, но правильное решение».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Paul Froggatt

Александра Вишнякова
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