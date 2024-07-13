"Мне всего 41": Байден снова попал впросак — на этот раз забыл свой возраст
Байден пошутил на предвыборном мероприятии в Мичигане, что ему "всего 41 год"
Пока ещё действующий хозяин Белого дома Джо Байден, которому сейчас 81 год, пошутил, что ему на 40 лет меньше. Соответствующее заявление глава Соединённых Штатов сделал на предвыборном мероприятии в Мичигане, где встречался со своими сторонниками.
По его словам, людям нужно давать шанс. Политический деятель подчеркнул, что это то, что он сделал для своих единомышленников.
"И именно поэтому я участвую в выборах, чтобы закончить начатое. Ещё многое предстоит сделать. Мне всего 41", — сказал 46-й американский лидер.
Помимо того, Байден заявил, что с возрастом приходит мудрость. Нынешний президент США также отметил, что "альтернатива ему — не такая уж альтернатива".
Ранее Life.ru писал, что Байден на этом мероприятии также оскорбил президента РФ Владимира Путина и своего предшественника Дональда Трампа. Российского лидера он назвал "мясником", а американского миллиардера — "его собачонкой".
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