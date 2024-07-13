"Мясник и его собачонка": Байден вновь оскорбил Путина, досталось и Трампу
Байден назвал Путина "мясником", а Трампа — "собачонкой президента РФ"
Президент Соединённых Штатов Джо Байден вновь оскорбил своего российского коллегу Владимира Путина, а также своего предшественника на посту главы США и главного конкурента на предстоящих выборах Дональда Трампа. Как заявил пока ещё действующий хозяин Белого дома на митинге в Мичигане, трансляцию которого вели местные телеканалы, американский миллиардер является "собачонкой российского лидера", а сам Путин — "мясником".
"Послушайте, это смертельно серьёзно. Когда этот мясник Путин, которого я давно знаю, вторгся на Украину, вот что сказал Трамп. Я это не выдумываю. Он назвал его гением, сказал, что это замечательно", — заявил демократ.
Байден даже напомнил о том, что в отношении его самого часто вспоминают, как он путает людей или слова. В связи с этим политический деятель заявил о том, что Трамп когда-то перепутал свою экс-соперницу за выдвижение среди республиканцев Никки Хейли с бывшим председателем Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси.
"Ни один уважающий себя президент США никогда, никогда не будет собачонкой Путина, как этот парень. Вот кто он такой", — высказал своё мнение нынешний американский лидер.
До этого Life.ru писал, что Байден на пресс-конференции после саммита НАТО сообщил о возвращении ряда "старейших, глубочайших страхов" Европы на фоне боёв на Украине. В то же время действующий хозяин Белого дома назвал Путина "кровожадным безумцем". Стоит отметить, что и Трампа он ранее оскорблял. Так, во время дебатов политик назвал миллиардера "неудачником и лузером".
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