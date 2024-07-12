Байден оскорбил Путина на конференции после саммита НАТО

Президент США Джо Байден сообщил на пресс-конференции после саммита НАТО, что возвращается ряд "старейших, глубочайших страхов" Европы на фоне боёв на Украине. Также американский лидер опять оскорбительно высказался в адрес президента России Владимира Путина, назвав его "кровожадным безумцем".

"Всех, кто думал, что время НАТО миновало, ждало жестокое разочарование, и Путин вторгся на Украину. Некоторые из старейших, глубочайших страхов Европы вернулись к жизни, ведь двинулся маршем кровожадный безумец", — заявил Байден.