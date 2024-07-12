Байден не видит смысла разрешать Украине бить оружием США по Москве
Бессмысленно разрешать Киеву использовать американское оружие для того, чтобы бить им по Москве или на схожее расстояние вглубь российской территории, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции, состоявшейся по прошествии саммита НАТО в Вашингтоне.
"К примеру, если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы", — сообщил Байден.
Он также обратил внимание, что главным образом нужно думать, как лучше всего применять имеющееся у Украины оружие. Американский лидер напомнил, что Вашингтон разрешил Киеву использовать поставленное из Штатов вооружение для ударов по приграничным территориям России.
Ранее Байден на встрече с Зеленским в рамках саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что США предоставили Украине новый пакет оружия и военной техники. Это восьмой по счёту транзит после возобновления Вашингтоном поставок киевскому режиму, добавил глава Белого дома.
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