Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 01:11

Байден озвучил условие для разговора с Путиным

Байден заявил об отсутствии веских причин говорить с Путиным прямо сейчас

Джо Байден на саммите НАТО. Обложка © X / President Biden

Джо Байден на саммите НАТО. Обложка © X / President Biden

Американский президент Джо Байден пока не готов напрямую взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным. По словам политика, пользы от контакта не было бы.

"У меня прямо сейчас нет веских причин говорить с Путиным", — сказал Байден на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО.

По Фрейду: Байден на саммите НАТО дал слово Путину вместо Зеленского
По Фрейду: Байден на саммите НАТО дал слово Путину вместо Зеленского

Глава Белого дома заверил, что не испугается разговора с любым мировым лидером, но с Путиным беседовать не готов, пока тот "не изменит своё поведение". При этом Байден признал, что ответил бы на звонок из Москвы, если бы Путин ему позвонил.

"Во время последнего разговора с Путиным я пытался привлечь его к работе над соглашением по контролю над вооружением, связанным с ядерным оружием в космосе", — добавил Байден, не уточнив, когда могла состояться эта беседа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с которым встречался в Москве в начале июля, каких-либо посланий для Джо Байдена или других участников саммита НАТО.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Джо Байден
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров