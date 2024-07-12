Байден озвучил условие для разговора с Путиным

Американский президент Джо Байден пока не готов напрямую взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным. По словам политика, пользы от контакта не было бы.

"У меня прямо сейчас нет веских причин говорить с Путиным", — сказал Байден на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО.

Глава Белого дома заверил, что не испугается разговора с любым мировым лидером, но с Путиным беседовать не готов, пока тот "не изменит своё поведение". При этом Байден признал, что ответил бы на звонок из Москвы, если бы Путин ему позвонил.

"Во время последнего разговора с Путиным я пытался привлечь его к работе над соглашением по контролю над вооружением, связанным с ядерным оружием в космосе", — добавил Байден, не уточнив, когда могла состояться эта беседа.