Путин не передавал через Орбана послания Байдену или членам НАТО
Виктор Орбан и Владимир Путин на встрече в Кремле. Фото © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посланий лидеру США Джо Байдену или другим участникам саммита НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он добавил, что Москва считает очень важными попытки Орбана помочь в урегулировании ситуации на Украине.
"Господин Орбан действительно предпринимает серьёзную инициативу, с тем чтобы, опираясь на первоисточники, сопоставить позиции разных сторон. Мы высоко ценим это. Такую высокую оценку дал и президент Путин этим усилиями господина Орбана", — добавил представитель Кремля.
Напомним, 2 июля Орбан посещал Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и предложил ему подумать насчёт объявления о прекращении огня ещё до переговоров с РФ. Зеленский ожидаемо отклонил это предложение. А 5 июля венгерский лидер провёл 2,5-часовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Орбан назвал свою миссию миротворческой. После Москвы Орбан отправился в Китай, где провёл переговоры с Си Цзиньпином, а из Пекина он вылетел в США, с 9 по 11 июля пройдет саммит НАТО.