Путин не передавал через Орбана послания Байдену или членам НАТО

Президент РФ Владимир Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посланий лидеру США Джо Байдену или другим участникам саммита НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он добавил, что Москва считает очень важными попытки Орбана помочь в урегулировании ситуации на Украине.