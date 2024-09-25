Лавров встретился в Нью-Йорке с Ван И
МИД России и Китая провели переговоры на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН
В Нью-Йорке прошла встреча министров иностранных дел России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. Политики увиделись на полях недели высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН.
«Дорогой друг, всегда рад нашему общению, которое приятно не только товарищески, но и взаимополезно. За три четверти века российско-китайские отношения достигли уровня всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Стали одним из важнейших элементов в международной жизни, стабилизирующим элементом», — сказал Лавров в начале встречи.
Сейчас отношения между РФ и Китаем являются очень важным «фактором внутреннего развития и КНР и России». Тем более скоро наступит 75-летний юбилей установления дипломатических отношений между Пекином и Москвой. По словам Ван И, две страны до сих пор объединяют «вечная дружба, соседство, всестороннее стратегическое партнёрство».
«Таким образом мы можем продвигать наши отношения смело вперед», — заключил Ван И.
Напомним, что Сергей Лавров приехал в Нью-Йорк для того, чтобы принять участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Неделя высокого уровня началась 24 сентября. Участие в ней примут более 130 глав государств и свыше 100 министров иностранных дел. На мероприятии уже выступили несколько политиков, в том числе американский лидер Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский.
Life.ru