Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

Напомним, что неделя высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН началась в Нью-Йорке 24 сентября. Участие в ней примут более 130 глав государств и свыше 100 министров иностранных дел. На мероприятии уже выступили ряд политиков, в том числе американский лидер Джо Байден. В рамках своей речи, которая длилась около 25 минут, он затронул тему Украины и бездоказательно обвинил президента РФ Владимира Путина в стремлении «разрушить» соседнюю страну.