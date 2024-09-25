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25 сентября, 01:07

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк во главе российской делегации для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Напомним, что неделя высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН началась в Нью-Йорке 24 сентября. Участие в ней примут более 130 глав государств и свыше 100 министров иностранных дел. На мероприятии уже выступили ряд политиков, в том числе американский лидер Джо Байден. В рамках своей речи, которая длилась около 25 минут, он затронул тему Украины и бездоказательно обвинил президента РФ Владимира Путина в стремлении «разрушить» соседнюю страну.

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Оксана Попова
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