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24 сентября, 18:04

«Имеет решающее значение»: Президент Бразилии выступил с заявлением о конфликте на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва призвал Россию и Украину к диалогу

Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © ТАСС / ЕРА / JUSTIN LANE

Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © ТАСС / ЕРА / JUSTIN LANE

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал Россию и Украину к возобновлению диалога. Как подчеркнул политик, это имеет решающее значение для установления мира.

По словам бразильского лидера, уже ясно, что ни Москва, ни Киев не могут достичь поставленных целей военным путём, а использование все более разрушительного оружия напоминает ему «тёмные времена бесплодной конфронтации холодной войны».

«Создание условий для возобновления прямого диалога между сторонами имеет решающее значение в данный момент», — сказал Лула да Силва.

Он добавил, что соответствующий сигнал есть в проекте договорённостей, которые предлагают Бразилия и Китай для урегулирования украинского конфликта.

Ранее Владимир Зеленский забраковал совместный план Бразилии и Китая по достижению мира на Украине. По его мнению, он является деструктивным, а грядущий «легендарный» мирный план самого украинского комика будет выглядеть куда лучше.

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Наталья Демьянова
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