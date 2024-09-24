«Имеет решающее значение»: Президент Бразилии выступил с заявлением о конфликте на Украине
Президент Бразилии Лула да Силва призвал Россию и Украину к диалогу
Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © ТАСС / ЕРА / JUSTIN LANE
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал Россию и Украину к возобновлению диалога. Как подчеркнул политик, это имеет решающее значение для установления мира.
По словам бразильского лидера, уже ясно, что ни Москва, ни Киев не могут достичь поставленных целей военным путём, а использование все более разрушительного оружия напоминает ему «тёмные времена бесплодной конфронтации холодной войны».
«Создание условий для возобновления прямого диалога между сторонами имеет решающее значение в данный момент», — сказал Лула да Силва.
Он добавил, что соответствующий сигнал есть в проекте договорённостей, которые предлагают Бразилия и Китай для урегулирования украинского конфликта.
Ранее Владимир Зеленский забраковал совместный план Бразилии и Китая по достижению мира на Украине. По его мнению, он является деструктивным, а грядущий «легендарный» мирный план самого украинского комика будет выглядеть куда лучше.