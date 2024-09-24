В «план победы» Владимира Зеленского входит стремительное вступление Украины в НАТО. Такое заявление сделал глава его офиса Андрей Ермак, выступая на мероприятии совета по международным отношениям в Нью-Йорке.

При этом глава офиса Зеленского не уточнил, примет ли Зеленский «план победы» от президента США Джо Байдена, который бы не включал ускоренное вступление Незалежной в Североатлантический альянс. Ермак добавил, что не может раскрыть всех деталей очередного документа, который и так уже поднял на смех большую часть международного сообщества.