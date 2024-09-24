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24 сентября, 16:42

В план Зеленского включили ускоренное вступление Украины в НАТО

Ермак: Ускоренное вступление Украины в НАТО включено в «план победы» Зеленского

В «план победы» Владимира Зеленского входит стремительное вступление Украины в НАТО. Такое заявление сделал глава его офиса Андрей Ермак, выступая на мероприятии совета по международным отношениям в Нью-Йорке.

«Да», — кратко ответил Ермак.

При этом глава офиса Зеленского не уточнил, примет ли Зеленский «план победы» от президента США Джо Байдена, который бы не включал ускоренное вступление Незалежной в Североатлантический альянс. Ермак добавил, что не может раскрыть всех деталей очередного документа, который и так уже поднял на смех большую часть международного сообщества.

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Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский прибыл в США, где, в частности, собирается выступить на Генеральной ассамблее ООН. Известно, что он намерен показать американскому лидеру Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу авторский «план победы». Известно, что этот документ состоит из пяти пунктов. При этом Зеленский заявил, что его документ не предусматривает переговоров с Россией. СМИ тем временем узнали, что Трамп игнорирует Зеленского.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Дарья Нарыкова
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