Зеленский заявил, что его «план победы» не предусматривает переговоров с Россией
«План победы» Украины направлен на укрепление ВСУ, а о переговорах с Россией речи там не идёт. Соответствующее заявление в интервью американскому телеканалу ABC News сделал Владимир Зеленский.
«Речь идёт не о переговорах с Россией. Речь идёт о мосте к дипломатическому пути, как остановить войну», — сказал он.
Зеленский отметил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем многие считают. Он также призвал союзников укрепить ВСУ, потому что лишь из «сильной позиции»Киев якобы может «подтолкнуть Путина» к тому, чтобы остановить спецоперацию (СВО).
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский прибыл в США, где, в частности, собирается выступить на Генеральной ассамблее ООН. Известно, что он планирует показать американскому лидеру Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу авторский «план победы». Их встреча должна состояться 26 сентября. СМИ также узнали, что «план победы» Зеленского состоит из пяти пунктов.
Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans