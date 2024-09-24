Зеленский заявил, что его «план победы» не предусматривает переговоров с Россией

«План победы» Украины направлен на укрепление ВСУ, а о переговорах с Россией речи там не идёт. Соответствующее заявление в интервью американскому телеканалу ABC News сделал Владимир Зеленский.

«Речь идёт не о переговорах с Россией. Речь идёт о мосте к дипломатическому пути, как остановить войну», — сказал он.