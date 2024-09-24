Трамп игнорирует прилетевшего в США Зеленского

Владимир Зеленский пока что не смог добиться встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

«Хотя на прошлой неделе Трамп заявил, что он «вероятно» встретится с Зеленским, когда тот будет в стране, встреча не была назначена», — указано в статье.