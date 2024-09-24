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24 сентября, 14:40

Трамп игнорирует прилетевшего в США Зеленского

Reuters: Владимир Зеленский не смог встретиться с Дональдом Трампом в США

Владимир Зеленский, Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Lensique

Владимир Зеленский, Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Lensique

Владимир Зеленский пока что не смог добиться встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

«Хотя на прошлой неделе Трамп заявил, что он «вероятно» встретится с Зеленским, когда тот будет в стране, встреча не была назначена», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что желание политиков о встрече было обоюдным. При этом агентство не объясняется, почему Зеленский и Трамп пока так и не поговорили.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в США, где, в частности, собирается выступить на Генеральной ассамблее ООН. Известно, что он планирует показать американскому лидеру Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу авторский «план победы». СМИ также узнали, что «план победы» Зеленского состоит из пяти пунктов. Главарь киевского режима обсудил этот документ с двухпартийной делегацией Конгресса США.

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Дарья Нарыкова
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